Некрасовское, Ярославская область, , 14:30 — REGNUM В Некрасовском районе Ярославской области побывал «Губернаторский контроль», проверивший строительство трёх социальных объектов. Не обошлось без претензий. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Здание будущего спального корпуса для ветеранов войны и труда yarregion. ru

В первую очередь проверили амбулаторию в селе Левашово, которая должны были сдать в конце 2021 года.

«Были обращения в прокуратуру, глава района в курсе, и поэтому группа губернаторского контроля сегодня здесь. Объект в высокой степени готовности. Но до сих пор не доделана входная группа: нет перил и пандуса. Не завершен цоколь. Как говорит подрядчик, это произошло потому, что заводу-изготовителю не были обозначены конкретные сроки поставки», — рассказал помощник губернатора Андрей Скоркин.

Вернуться сюда планируют к середине мая — именно тогда собираются сдать объект.

Ещё один фельдшерский пункт — в деревне Осиновая Слобода. Здесь также задерживаются с работами — не доделана входная группа и отделка самих помещений. Срок сдачи также в середине мая. В селе Новом продолжается строительство спального корпуса для ветеранов войны и труда. Сдать его должны в конце октября. Сейчас на объекте работает 80 человек — это число подрядчик планирует увеличить до 200. Общий процент готовности — высокий.