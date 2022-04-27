Некрасовское, Ярославская область, 27 апреля 2022, 14:30 — REGNUM В Некрасовском районе Ярославской области побывал «Губернаторский контроль», проверивший строительство трёх социальных объектов. Не обошлось без претензий. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
В первую очередь проверили амбулаторию в селе Левашово, которая должны были сдать в конце 2021 года.
Вернуться сюда планируют к середине мая — именно тогда собираются сдать объект.
Ещё один фельдшерский пункт — в деревне Осиновая Слобода. Здесь также задерживаются с работами — не доделана входная группа и отделка самих помещений. Срок сдачи также в середине мая. В селе Новом продолжается строительство спального корпуса для ветеранов войны и труда. Сдать его должны в конце октября. Сейчас на объекте работает 80 человек — это число подрядчик планирует увеличить до 200. Общий процент готовности — высокий.