Некрасовское, Ярославская область, 27 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Некрасовском районе Ярославской области побывал «Губернаторский контроль», проверивший строительство трёх социальных объектов. Не обошлось без претензий. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

yarregion. ru Здание будущего спального корпуса для ветеранов войны и труда

В первую очередь проверили амбулаторию в селе Левашово, которая должны были сдать в конце 2021 года.

«Были обращения в прокуратуру, глава района в курсе, и поэтому группа губернаторского контроля сегодня здесь. Объект в высокой степени готовности. Но до сих пор не доделана входная группа: нет перил и пандуса. Не завершен цоколь. Как говорит подрядчик, это произошло потому, что заводу-изготовителю не были обозначены конкретные сроки поставки», — рассказал помощник губернатора Андрей Скоркин.

Вернуться сюда планируют к середине мая — именно тогда собираются сдать объект.

Ещё один фельдшерский пункт — в деревне Осиновая Слобода. Здесь также задерживаются с работами — не доделана входная группа и отделка самих помещений. Срок сдачи также в середине мая. В селе Новом продолжается строительство спального корпуса для ветеранов войны и труда. Сдать его должны в конце октября. Сейчас на объекте работает 80 человек — это число подрядчик планирует увеличить до 200. Общий процент готовности — высокий.