Красноярск, 27 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 113 носителей коронавируса, выздоровели 225 человек, скончались два ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализация потребовалась 71 заболевшему COVID-19 жителю краю. За весь период пандемии в регионе подтверждено 363 719 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 350 848 человек, скончались – 10 769.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Красноярском крае выявили 117 носителей коронавируса (госпитализировали 90 человек), выздоровели 236 человек, скончались четыре ковид-пациента.