Нур-Султан, 27 апреля 2022, 14:02 — REGNUM Новый председатель правящей партии Казахстана «Аманат» (бывшее название – «Нур Отан»), спикер парламента Ерлан Кошанов не планирует сталь главой республики. Об этом он 27 апреля сообщил журналистам.
Лидера партии спросили, не собирается ли он конкурировать президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Не рассматриваю, не планирую, в планах и мыслях нет», — заверил Кошанов.
Напомним, Токаев накануне ушёл с поста председателя «Аманат», а также вышел из партии. Новым лидером политобъединения выбрали Кошанова. Ранее Токаев заявил, что в Казахстане нужно сократить полномочия президента, в том числе запретить главе государства состоять в какой-либо политической партии.