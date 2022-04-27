Астана, 27 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Новый председатель правящей партии Казахстана «Аманат» (бывшее название – «Нур Отан»), спикер парламента Ерлан Кошанов не планирует сталь главой республики. Об этом он 27 апреля сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Лидера партии спросили, не собирается ли он конкурировать президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Не рассматриваю, не планирую, в планах и мыслях нет», — заверил Кошанов.

Напомним, Токаев накануне ушёл с поста председателя «Аманат», а также вышел из партии. Новым лидером политобъединения выбрали Кошанова. Ранее Токаев заявил, что в Казахстане нужно сократить полномочия президента, в том числе запретить главе государства состоять в какой-либо политической партии.