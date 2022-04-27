Владикавказ, 27 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Северной Осетии планируется охватить летним оздоровительным отдыхом за пределами республики свыше 2 тыс. детей. Школьники получат путевки в санатории и лагеря отдыха, расположенные на побережье Черного моря и на Кавминводах в Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе министерства труда РСО-Алании.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

«Реестр сформирован на основании заявок учредителей и размещен на нашем официальном сайте. Организации расположены на Черноморском побережье, на территории Кавказских Минеральных Вод», — приводит слова представителя ведомства портал «15-й Регион».

Ранее сообщалось, что власти региона запланировали в 2022 году организовать летний отдых детей для 33 тыс. школьников. Это в три с лишним раза больше, чем в прошлом году.

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