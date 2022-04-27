Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Алтайский спикер Александр Романенко призвал власти страны реализовать конкретный перечень мер поддержки сельского хозяйства в условиях санкций. Свои предложения председатель Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) обнародовал на заседании Совета законодателей, который прошел сегодня, 27 апреля, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, сообщает телеграм-канал АКЗС.

АКЗС Алтайский спикер Александр Романенко

Спикер выступил на заседании в качестве председателя комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. Позиции комиссий стали дополнением к докладу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова о мерах по поддержке российской экономики в условиях санкционного давления.

По словам Александра Романенко, агропромышленный комплекс, наряду с другими секторами экономики, сталкивается с негативным внешним воздействием. Для того, чтобы его минимизировать и сохранить динамику развития стратегического для страны направления производства, председатель АКЗС предложил реализовать ряд конкретных мер: увеличить объемы льготного краткосрочного и льготного инвестиционного кредитования сельхозтоваропроизводителей и переработчиков; предоставить из федерального бюджета субсидии регионам на возмещение части затрат аграриев на закупку кормов не только для молочного скотоводства, но и для мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства и аквакультуры, а также разработать новый комплексный подход в вопросах селекции – и в растениеводстве, и в животноводстве.

«Также необходимо проработать меры защиты аграриев в части начавшегося роста цен на технику, запчасти и иные используемые в сельском хозяйстве ресурсы. В противном случае есть риск столкнуться или с резким удорожанием продуктов питания, или с пресловутым «диспаритетом цен», от которого страдали аграрии страны в 90-е годы», — подчеркнул спикер.

Также Романенко назвал ряд предложений регионов, поступивших в профильную комиссию Совета законодателей. По его словам, нужно ввести мораторий на внедрение маркировки и систем прослеживаемости отдельных товаров, приостановить или отложить введение ряда экологических, ветеринарных и технических требований. При этом спикер признал, что эти требования – «правильные и нужные», поэтому речь идет именно о временной приостановке.

Еще два предложения касались расширения лизинговых программ на льготных условиях в связи увеличением стоимости техники и принятия подпрограмм по селекции и семеноводству зерновых, технических, овощных культур и кукурузы, садоводству и питомниководству в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства.

Аграрная комиссия Совета законодателей доработает эти предложения и направит их в Министерство сельского хозяйства, профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации.

«Агропромышленный комплекс России имеет уникальный потенциал. И, несмотря на санкционное давление, он будет активно развиваться, обеспечивая и внутренний рынок, и экспорт. Но для этого нужна выверенная, масштабная, долгосрочная государственная политика. Уверен, что и те меры, которые уже приняты, и те, которые сегодня обсуждаются, позволят аграрному комплексу и дальше оставаться одним из локомотивов развития страны», — завершил свое выступление Александр Романенко.

Напомним, сегодня, 26 апреля, в Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании РФ. С участием профильных министров депутаты Госдумы и сенаторы обсудили развитие экономики в условиях санкций, а также меры обеспечения финансовой устойчивости регионов. Все предложения, прозвучавшие на заседании Совета законодателей, войдут в итоговый протокол, который будет направлен в профильные министерства и ведомства, в обе палаты Совета Федерации для дальнейшей проработки и реализации.

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