Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 424 659 граждан. В том числе 255 человек за прошедшие сутки, 26 апреля. Об этом сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В COVID-центрах региона находятся 107 «тяжелых» пациентов. Из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 70 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 439 226 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 707. За последние сутки зарегистрирован один случай смерти от ковида.