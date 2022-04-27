Москва, 28 апреля, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Азербайджан обладает широким выбором тех стран, которые он может назвать покровительствующими Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМОНиколай Силаев.

Mod.gov.az Ильхам Алиев

«Ввиду того, что президент АзербайджанаИльхам Алиев не назвал конкретные страны, стоящие за спиной у Еревана, однозначного понимания его слов быть не может. Но как раз поэтому спектр может быть достаточно широк. Это может быть и Франция. Это могут быть и США, которые недавно признали геноцид армян. Это может быть и Россия, так как мы являемся военным союзником Армении. Таким образом, подобные претензии могут быть адресованы сразу разным международным игрокам», — сказал эксперт.

Напомним, что 22 апреля Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан в Нагорном Карабахе воевал не только с Арменией, но и с «покровителями Армении», и одержал в этой войне победу.