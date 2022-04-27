Краснодар, 27 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Временная дамба будет возведена на Федоровском гидроузледля обеспечения рисоводческих хозяйств Краснодарского края водой, об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе администрации края по итогам совещания в федеральном научном центре риса.

Dsh.krasnodar.ru Рис

Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин сообщил о том, что разработано проектное решение для возведения временной дамбы и обеспечения рисоводческих хозяйств водой. Строительство подпорной стены уже начато, работы ведутся круглосуточно, а завершить их намерены к середине мая.

Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка на совещании уточнили, что в регионе принимают все меры для обеспечения водой рисосеющих хозяйствах, обслуживаемых Федоровским гидроузлом. В частности, в ряде муниципалитетов планируется максимально увеличить посевные площади. Сев уже начался, первый залив рисовых чеков должен быть произведён до 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение несущих конструкций Федоровского гидроузла, который обеспечивал водой рисоводческие хозяйства Красноармейского, Калининского, Абинского и частично Крымского районов Краснодарского края, произошло 22 апреля при проведении ремонта на объекте.