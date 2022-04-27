Москва, , 13:59 — REGNUM Запрещённые в Молдавии георгиевские ленты не будут срывать с груди, заявил глава правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу.

Георгиевская лента

По его словам, полиция с нарушителями запрета «будет вести себя очень цивилизованно». Гросу отметил, что с первого года в Молдавии не получится достичь желаемого результата, и упор будет делаться на разъяснительную работу.

«Никто не будет срывать ленточки с груди», — заявил Гросу в интервью молдавскому телеканалу.

Помимо георгиевских лент, в Молдавии начал действовать запрет на символы Z и V.