Париж, 27 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Франции объявило о 97 498 новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Среднее число случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю составило 85 588.

Во Франции за сутки от COVID-19 умерли 167 человек.

В настоящее время госпитализированы 24 702 человека, в том числе 1932 человека поступили в больницу за последние сутки. Еще 1667 пациентов находятся в реанимации.

Во Франции 54,3 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса (80,6% от общей численности населения страны) и 53,4 млн человек прошли полную вакцинацию (79,2% от общей численности населения страны).