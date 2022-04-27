Элиста, 27 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В международном аэропорту столицы Калмыкии отремонтируют пассажирский терминал. Об этом в своём телеграм-канале сообщил министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Антон Рубанов.

Аэропорт

«В ближайшее время ООО «Новапорт Холдинг» приступит к производству ремонтных работ в пассажирском терминале, с улучшением внутренних условий аэропорта. Коллеги на финишной прямой по актуализации стоимости данных работ», — написал он.

Рубанов также уточнил, что необходимое оборудование для обслуживания пассажиров уже приобретено.

ИА REGNUM сообщало, что с 24 февраля по распоряжению Росавиации аэропорт Элисты закрыт для приёма и отправки рейсов.