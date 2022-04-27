Пермь, , 13:58 — REGNUM В Пермском крае с начала 2022 года из-за долгов свыше 69 тыс. человек ограничены в праве выезда. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Ограничительная мера уже позволила взыскать около 145,5 млн рублей с должников. Судебные приставы напоминают, что долги могут омрачить отдых. Желающим выехать за границу, заблаговременно, не менее чем за 14 дней, стоит проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату.

Получить достоверную информацию о наличии задолженности возможно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Пермскому краю, а также с помощью портала Госуслуг и мобильного приложения «ФССП». Оплатить имеющуюся задолженность возможно только через портал Госуслуг или сформировав квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации.