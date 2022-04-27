Екатеринбург, 27 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Жители Екатеринбурга жалуются на бордюры, покрашенные в синий и желтый цвета. Горожане посчитали бордюры проукраинскими, пишут СМИ.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Покраска бордюров

Скандал произошел во дворе дома №46 на улице Ильича. Ранее здесь провели субботник. Дворники решили перекрасить бордюры. По данным E1. ru, сотрудница местного ТСЖ самостоятельно купила самую дешевую краску и выполнила работы.

Председатель ТСЖ «Ильича-48» Денис Терентьев заявил, что в действиях уборщицы не было политического подтекста. Он также отметил, что жильцы дома могут самостоятельно перекрасить бордюры.