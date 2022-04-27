Москва, 27 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Польша в 2022 году не имеет альтернатив для компенсации российского газа, заявил 27 апреля посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«В обозримой перспективе этого года какой-то альтернативы для полноценной компенсации российского газа (у Варшавы) нет», — сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Газпром полностью прекратил поставлять российский газ болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Польша и Болгария не оплатили газ рублями в установленный срок.

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