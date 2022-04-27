Москва, , 13:56 — REGNUM Вариант оплаты российского газа в рублях совсем недавно допускали в Еврокомиссии. А в австрийской государственной нефтегазовой корпорации OMV, которая является импортёром трубопроводного газа из России, допустили возможность принятия условий Газпрома и оплаты за газ в рублях, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на то, что Газпром продолжает аккуратно осуществлять транзит газа в Европу тем потребителям, которые пока не отказывались платить в рублях, в Еврокомиссии приостановку поставок газа всего в две страны назвали «шантажом».

В итоге цена тысячи кубометров газа на нидерландской газовой бирже TTF сегодня подскочили с утра на 20% до $1300. Как будут развиваться события далее – предсказать сложно, но возможны два варианта решения этой проблемы.

Либо европейским потребителям придётся начать оплату российского газа по-новому, либо Газпром и, возможно, представители Еврокомиссии, сядут за стол переговоров и выработают устраивающий все стороны механизм оплаты за российский газ.

Ранее такой вариант уже предлагали сами европейские потребители: импортёр перечисляют оплату за газ, как и раньше, в долларах или евро, но вся оплата поступает в Газпромбанк, а далее Газпромбанк меняет полученную валюту на рубли и перечисляет Газпрому его выручку от экспорта газа уже в рублях.

В случае, если Газпром и Европа найдут подобный компромисс, цена газа в Европе может упасть до $1000 за тысячу кубометров. Впрочем, и рост до $2000 за тысячу кубометров тоже не исключён, если Еврокомиссия откажется идти на компромисс.

Либо большинство европейских потребителей новая схема оплаты категорически не устроит. Акции Газпрома на Московской бирже сегодня растут лучше остального рынка, повышаясь почти на 2,8%», — пояснила эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария и Польша официально отказались от оплаты в рублях за поставки российского трубопроводного газа. В итоге Газпром оказался вынужден приостановить поставки газа в эти страны.

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