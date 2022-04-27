Ижевск, 27 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В отношении 33-летней жительницы Можги вынесен приговор после гибели ее шестилетней дочери при пожаре. Женщина признана виновной по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Mchs.gov.ru Пожар

Установлено, что женщина потушила сигарету о туалетную бумагу, окурок выбросила в мусорный пакет, который был оставлен в прихожей. Сама женщина ушла из квартиры, оставив дочь одну. В пакете бумага воспламенилась, что и стало причиной пожара.

Женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у нее малолетнего ребенка и состояние его здоровья.

ИА REGNUM напоминает, днем 9 февраля текущего года в многоквартирном доме в Можге произошел пожар. В результате шестилетняя девочка, которая находилась в квартире одна, погибла.