Вологда, 27 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. На Вологодчине увеличат объем дорожно-ремонтных работ. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Orenburg-gov.ru Ремонт дороги

«Всего в 2022 году мы планировали отремонтировать 343 километра дорог. Но благодаря поддержке Правительства РФ мы увеличим объем работ почти на треть – до 438 километров. В ближайшее время область получит дополнительные федеральные средства 2,2 миллиарда рублей на ремонт и строительство объектов дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — написал глава региона.

По его словам, дополнительные средства позволят ускорить темп ремонтных работ сразу на 12 объектах и дополнительно отремонтировать на них 96 километров, которые ранее были запланированы на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России завершат строительство и реконструкцию 207 км дорог и отремонтируют более 6 тыс. км дорог.