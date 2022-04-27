Самара, , 14:05 — REGNUM Бывшего директора предприятия заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в Самарской области. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Налоги Chris Potter

По версии следствия, с января 2017 года по декабрь 2018 года фигурант уголовного дела, занимая на момент совершения преступления должность директора ООО «Белстрой», неправомерно применил налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по сделкам с некоторыми фирмами, а также завысил суммы расходов по договорам, заключенным с контрагентами.

В материалах дела указано, что позже декларации, в которых содержалась недостоверная информация, были предоставлены в налоговый орган.

Следователи считают, что в результате в бюджет России не были перечислены налоговые платежи в размере более 45 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от налогов.

«Уголовно дело возбуждено на основании материалов проверочных мероприятий, проведенных УФНС России по Самарской области и регионального подразделения ГУ МВД России», — сообщает пресс-служба.

Расследование дела продолжается.