Стокгольм, 27 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. 26 апреля Королевский дом Швеции впервые обнародовал данные по расходам, которые шведские налогоплательщики оплачивают при содержании членов правящей династии. Об этом сообщает телеканал SVT.

Frankie Fouganthin Королева Сильвия и король Карл XVI Густав по пути к замковой церкви. Швеция

Так, королевская семья ежегодно получает почти 150 миллионов шведских крон (или 15 миллионов евро). Половина из этих денег идет на содержание замков, а остальное — на личные расходы.

Король и королева Швеции получают ежегодно 8 миллионов шведских крон, семья кронпринцессы Виктории получает 4,5 миллиона шведских крон, а семья принца Карла Филипса — 1,1 миллиона шведских крон.

Отмечается, что король Швеции формально имеет право распределять средства по своему усмотрению, но фактически он визирует распределение денег на основании той информации, которую он получает из своей канцелярии.