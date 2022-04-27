Москва, 27 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Так называемая независимая западная пресса при освещении событий обходит стороной целый ряд важнейших вопросов и тем. В частности, замалчиваются темы геноцида русских в Донбассе и нацизма на Украине. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Он указал, что льющийся из западных СМИ и соцсетей мощный поток однообразных сведений поражает синхронностью подачи.

«Примечательны не только трактовка и оценка зачастую непроверенных, а нередко и элементарно подтасованных фактов, но и то, какой широкий круг тем в принципе выпадает из внимания «независимой» западной прессы и попросту замалчивается. Например, тема геноцида русских на Донбассе и нацизма на Украине», — написал Легойда в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя СКР Александр Фёдоров заявил, что на территории Донбасса украинскими боевиками и армией осуществляется геноцид населения Донецкой и Луганской Народных Республик. В Донбассе на протяжении ряда лет имели место убийства мирных жителей, сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть свои постоянные места проживания и искать убежища в России. Фёдоров подчеркнул, что это международной преступление, которому обязательно будет дана правовая оценка.

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При этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что происходящее в Донбассе не является геноцидом. В США заявления России о геноциде в Донбассе назвали «ложью».

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