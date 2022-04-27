Стокгольм, 27 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В марте 2022 года число безработных в Швеции снизилось почти на 100 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует обновленные данные Статистического управления Швеции, опубликованные на сайте ведомства 27 апреля.

Стокгольм. Швеция

Сейчас в Швеции уровень безработицы составляет 8,2%. Это на 1,8 процентных пункта меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно сезонно скорректированным данным, уровень безработицы в марте составил 7,6%. На сайте Статистического управления Швеции отмечается, что месяцем ранее он составлял 7,7%.

Сейчас в Швеции трудоустроенными признаны 5 092 000 человек.