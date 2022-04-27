Тирасполь, , 13:53 — REGNUM С 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию по денацификации Украины, по 27 апреля на территорию Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) въехали 400 017 украинских граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Приднестровье

По данным ведомства, на территории республики остались 91 938 украинских граждан. Из них официально обратились в Бюро по миграции и беженцам только 6722 человека.

Напомним, советник министра обороны Украины Юрий Бутусов 25 апреля призвал атаковать Приднестровье. Он заявил, что таким образом якобы можно будет захватить в плен российских миротворцев и пополнить запас боеприпасов за счет крупнейшего в Восточной Европе склада возле села Колбасня. С 25 апреля по стране прошла серия терактов.

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