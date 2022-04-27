Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала логистику «ключевой проблемой» для российской экономики в условиях западных санкций. Об это она сказала на заседании Совета законодателей РФ в Петербурге 27 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Даже то, что производится, не можем вывезти: пароходов нет, самолетов нет, поезда не везде ходят, не везде рельсы успели проложить, не знали, что санкции будут. Поэтому, логистика главное, и этим надо кому-то серьезно заниматься, — сказала Матвиенко, обращаясь к федеральным министрам, приглашенным на заседание. — Бизнес стонет, они производят продукцию, складов нет, все же работали «с колёс», по контрактам не могут доставить продукцию своим партнерам, теряют деньги. Здесь нужны очень серьезные шаги, серьезные меры».

Еще одной проблемой, которая не решается годами, Матвиенко назвала необходимость структурной перестройки экономики. «Я слышу это последние 20 лет», — посетовала спикер, уточнив, что до сих пор неизвестно, к каким результатам она должна привести. «Действительно, она нужна, но понимает каждый её по-разному», — добавила Матвиенко.