Минск, , 13:56 — REGNUM Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии ратифицировала межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов. Об этом сообщает 27 апреля БелТА.

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Соглашение урегулирует вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Минска в области перевозки тепловыделяющих сборок, облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, радиоактивных отходов. Стороны смогут установить требования для обеспечения безопасности перемещения таких грузов по территории государства назначения, а также взаимоотношения сторон в случае аварий.

Под действие соглашения попадут ядерные материалы, которые образуются в процессе жизненного цикла Белорусской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о перевозке ядерных материалов подписали в ноябре 2021 года министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Документ подписан в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики.

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