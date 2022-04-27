Стокгольм, , 13:58 — REGNUM В настоящее время в Швеции не происходит «никаких изменений» в политике по борьбе с организованной преступностью. Об этом 27 апреля в интервью газете Expressen заявил официальный представитель партии «Умеренных» по правовым вопросам Йохан Форссел.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что «Умеренные» готовы пойти на высылку из страны членов организованных преступных группировок (ОПГ), не дожидаясь вынесения обвинительных приговоров.

Форссел отметил, что для эффективной борьбы с преступностью в Швеции необходимо делать не все подряд, а лишь реализовать конкретные «правильные» вещи.

«Если мы выиграем выборы, мы начнем самое крупное противостояние с организованными преступными группировками», — пообещал политик.

По словам Форссела, нынешний министр внутренних дел Швеции Морган Йоханссон дал слишком много обещаний шведскому народу и ничего не выполнил.