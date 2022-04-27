Красноярск, 27 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В национальном парке «Красноярские Столбы» с 29 апреля вводится ограничение на посещение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Уточняется, что это решение «связано с критической пожароопасной ситуацией в национальном парке». В Красноярском крае вводится особый противопожарный режим, ограничивающий доступ людей в леса. Запрещено разведение костров и использование открытого огня.

Подобная мера вводится на «Красноярских Столбах» уже третий год подряд и доказала свою эффективность, отметили в нацпарке.

Ограничение не коснётся чаши Гранитного карьера со стороны Восточного входа и детской площадки кордона Лалетино со стороны Центрального входа.

Предварительно, ограничительные меры введены до 20 мая: »Продолжительность запрета будет зависеть от прохождения пика пожарной активности». Государственная инспекция переходит на усиленный режим патрулирования. Нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа от 3 тысяч рублей.

Ситуацию в нацпарке усугубляют последствия деятельности короеда полиграфа уссурийского (усыхание пихтовых древостоев). Площадь участков с первым классом природной пожарной опасности составляет 62,2% от всей площади парка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на утро 27 апреля действует три лесных пожара на площади 157 га.

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