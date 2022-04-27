Сыктывкар, 27 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба освободил от должности министра физической культуры и спорта региона Наталью Карину, сообщает правительство республики.

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Напомним, Карина возглавила ведомство в июле 2021-го, а до этого руководила отделом учебной и физкультурно-спортивной работы. О том, кто возглавит ведомство вместо нее, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года глава Коми отправил правительство в отставку.