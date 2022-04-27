Стокгольм, , 13:59 — REGNUM 26 апреля министр по делам социального страхования Швеции Ардалан Шекараби фактически выступил за присоединение страны к НАТО. Таким образом, можно сделать определенный вывод, что именно премьер-министр страны Магдалена Андерссон уверенным курсом ведет Швецию в НАТО. Об этом 27 апреля написала газета Sydsvenskan.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон U.S. Department of State

«Вряд ли министр пошел бы на этот шаг, не зная настроения лидера своей партии», — говорится в статье.

Напомним, что Шекараби заявил, что он «склоняется» к тому, что вступление Швеции в НАТО является наилучшим способом обеспечения ее безопасности.

«Социал-демократы» представят окончательное решение по вопросу НАТО не позднее 13 мая.

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