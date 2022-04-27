Тегеран, 8 сентября, 2020, 07:45 — ИА Регнум. 5 сентября посольство Ирана в Кабуле в своем заявлении отметило, что иранская делегация отправилась в Афганистан, чтобы призвать афганцев уважать конституцию страны и республиканскую политическую структуру. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иранская делегация в ходе своих встреч с высшими афганскими должностными лицами подчеркнула важность единства между политическими партиями Афганистана», — говорится в заявлении.

Что касается визита в Кабул специального посланника Ирана по Афганистану Мохаммада Эбрахима Тахериана Фарда, то в заявлении отмечается, что иранская принципиальная политика в отношении Афганистана преследует цель поддержки результатов, достигнутых в соседней стране за последние два десятилетия.

«Исходя из такой политики, Иран решительно поддерживает президентские выборы в Афганистане и прилагает усилия для устранения недоразумений, возникших между политическими соперниками в этой стране после проведения выборов», — говорится в заявлении посольства.

Согласно заявлению, в нынешней ситуации, когда решается вопрос о проведении межафганских переговоров для достижения мира, иранская делегация отправилась в Афганистан с целью организации встреч с высшими афганскими должностными лицами, включая президента.