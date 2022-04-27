Кострома, 27 апреля 2022, 15:18 — REGNUM Ярославский арбитражный суд принял к производству дело о банкротстве автономной некоммерческой организации «Костромакурорт», занимавшейся управлением профсоюзными санаториями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Иск в суд подало управление Федеральной налоговой службы по Костромской области. По их информации, АНО более 3 месяцев не покрывало долги по налогам на сумму 300 тысяч рублей. Объединение хотят признать банкротом по упрощённой процедуре, так как его имущество не позволяет покрыть судебные расходы по делу.
Изначально вопрос планировали рассматривать в Костромском арбитражном суде, но оказалось, что в нём работает супруга сына генерального директора организации-должника, поэтому дело передали соседям. Первое заседание назначено на 30 мая 2022 года.
Справка: АНО «Объединение «Костромакурорт» было учреждено костромскими профсоюзами в 1992 году. Изначально ему в управление было передано 5 лечебно-профилактических учреждений: санатории «Колос», «Волга», «Имени А. П. Бородина», «Костромской» и дом отдыха «Тихий уголок». В составе объединения работали около 10 специалистов, консультировавших организации по строительным, экологическим, финансовым вопросам, требованиям по питанию. Затем до 2010 года эти функции были возложены на руководство профилактических учреждений, которые стали обращаться за помощью к сторонним организациям. Руководителем АНО выступает Михаил Рассадин, являющийся заместителем председателя Федерации организаций профсоюзов Костромской области по экономике, директором двух санаториев, а также Костромской региональной ассоциации туризма.
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