Кострома, , 15:18 — REGNUM Ярославский арбитражный суд принял к производству дело о банкротстве автономной некоммерческой организации «Костромакурорт», занимавшейся управлением профсоюзными санаториями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Иск в суд подало управление Федеральной налоговой службы по Костромской области. По их информации, АНО более 3 месяцев не покрывало долги по налогам на сумму 300 тысяч рублей. Объединение хотят признать банкротом по упрощённой процедуре, так как его имущество не позволяет покрыть судебные расходы по делу.

Изначально вопрос планировали рассматривать в Костромском арбитражном суде, но оказалось, что в нём работает супруга сына генерального директора организации-должника, поэтому дело передали соседям. Первое заседание назначено на 30 мая 2022 года.

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