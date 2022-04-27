Ижевск, 27 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В демонстрации в честь праздника Весны и Труда в Ижевске примут участие около 25 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Первомайская демонстрация в Воронеже

Мероприятие начнется в 9:30 по местному времени. Шествие проследует от мест сбора до перекрестка улиц Пушкинская и Советская, затем пройдет по Пушкинской до переулка Широкий. Основные лозунги торжества – «ZаМирТрудМай» и «#МыРаботаем».

После демонстрации в 12:30 по местному времени на Центральной площади города стартует кольцевая велогонка.

Также первомайские демонстрации запланированы в Глазове и Можге.

ИА REGNUM напоминает, каждый восьмой работающий житель России (13%) возьмет отпуск в рабочие дни между выходными в праздничные дни 1 мая и 9 мая, свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob. ru. Не планируют брать отпуск на дни между майскими праздниками, чтобы получились длинные каникулы, 65%. По сменному графику работают 14% граждан. Пока не решили, как провести майские праздники 8%.

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