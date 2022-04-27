Томск, 27 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Томске с девочкой, на которую напал пьяный мужчина в лифте, работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и психолог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Томской области.

City-yaroslavl.ru Лифт

Ранее в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города поступило сообщение о том, что мужчина затащил ребёнка в лифт, схватив её за шею. Подозреваемый вскоре был задержан, им оказался местный житель 1974 года рождения.

В настоящее время мужчина находится в камере содержания задержанных лиц. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия правового решения.