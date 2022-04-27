Магас, 27 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Ингушетии в 2022 году будет отмечаться 30-летие со дня образования республики. Праздник пройдет 4 июня. На торжества в связи с ним планируется направить из республиканского бюджета около 34,9 млн рублей. Эта цифра указана в тендере на исполнение госзаказа, размещенном на официальном сайте госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Ингушетия

На эти денежные средства исполнитель госзаказа должен организовать и провести праздничный концерт на стадионе в городе Сунжа. В программе предусмотрено участие около ста артистов из десяти ансамблей и 12 исполнителей. Кроме того, завершит концерт шоу из 500 дронов.

К ведущим концерта предъявлены требования по дресс-коду. Так, мужчина должен быть одет в смокинг и брюки с шелковыми лампасами, а ведущая в светлое некороткое платье с длинными рукавами и вышивкой. Помимо этого, особо оговаривается условие о сувенирах зрителям. Должны быть закуплены тысяча футболок, 850 кепок, бумажные браслеты, а также наборы с ежедневником, ручкой и пауэрбанком для гостей.

Заказ был размещен на госзакупках 14 апреля, победитель был определен 22 апреля. Им стал один из трех участников, согласившийся предоставить услуги по организации праздника за 28 млн рублей. Имя компании пока не названо.