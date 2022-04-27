Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки больницы Санкт-Петербурга пополнили 142 пациента с COVID-19. Об этом 27 апреля сообщили в региональном оперштабе. Это на 91 больного больше, чем сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

Количество коронавирусных пациентов, размещённых на лечении в стационарах, составляет 1393 человека (-92 по отношению к предыдущим суткам). По состоянию на 27 апреля, в отделениях реанимации лежат 199 больных (-8). К аппаратам ИВЛ подключены 43 пациента (+3). При этом из больниц за сутки выписали 112 человек (+92).

В городе до сих пор развернуто 1509 коек для лечения ковида и пневмонии. Таких пациентов по-прежнему принимают в шести городских и одном федеральном стационаре.

На амбулаторном лечении COVID-19 состоят 6612 петербуржцев. За сутки этот показатель упал на 83 пациента.

Напомним, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 510 случаев заражения коронавирусом (+43). Скончались за сутки от ковида, как основной причины, 14 человек (+3), а выздоровели 626 пациентов (-202).