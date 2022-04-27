Пенза, 27 апреля 2022, 13:44 — REGNUM В Пензенской области против новой коронавирусной инфекции привито более 990 тыс. человек. Информацию по состоянию на 26 апреля опубликовал региональный минздрав.
По официальным данным, первичную вакцинацию от COVID-19 получили почти 804 тыс. жителей области, что составляет 94,7% от плана.
Жителям рекомендуют пройти вакцинацию, предупреждая, что после майских праздников ожидается подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекции.
ИА REGNUM напоминает, общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 184 242 случая. Выздоровели с начала пандемии 177 654 пациента, скончался 5781 человек.
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