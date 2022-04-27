Пенза, , 13:44 — REGNUM В Пензенской области против новой коронавирусной инфекции привито более 990 тыс. человек. Информацию по состоянию на 26 апреля опубликовал региональный минздрав.

Вакцинация. Пензенская область Health.pnzreg.ru

По официальным данным, первичную вакцинацию от COVID-19 получили почти 804 тыс. жителей области, что составляет 94,7% от плана.

Жителям рекомендуют пройти вакцинацию, предупреждая, что после майских праздников ожидается подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 184 242 случая. Выздоровели с начала пандемии 177 654 пациента, скончался 5781 человек.

Читайте также: В Пензенскую область доставили препарат для профилактики коронавируса