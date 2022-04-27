Бухарест, 27 апреля 2022, 13:44 — REGNUM Министр обороны Румынии Василе Дынку не видит рисков, что на территории Молдавии начнутся боевые действия. Об этом он 27 апреля заявил журналистам.

Флаг Румынии
Флаг Румынии

«Не существует вероятности, что в Молдавии будет война. Это — нейтральная страна. Не видим проблемы там», — заявил глава военного ведомства.

Он также опроверг сообщения, что Румыния ведёт переговоры о поставках вооружений на Украину. По его словам, румынские власти пока сосредоточились на поставках гуманитарной помощи и республика играет на этом направлении важнейшую роль.

Напомним, за два дня в Приднестровье неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности в Тирасполе, а также объекты воинской части в районе села Парканы. Кроме того, были подорваны две вышки радиотелецентра «Маяк», также стреляли возле аресенала в селе Колбасня. В республике на 15 дней ввели «красный» код террористической угрозы, что вызвало негативную реакцию Кишинёва.

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