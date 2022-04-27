Бухарест, 27 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Министр обороны Румынии Василе Дынку не видит рисков, что на территории Молдавии начнутся боевые действия. Об этом он 27 апреля заявил журналистам.

Флаг Румынии

«Не существует вероятности, что в Молдавии будет война. Это — нейтральная страна. Не видим проблемы там», — заявил глава военного ведомства.

Он также опроверг сообщения, что Румыния ведёт переговоры о поставках вооружений на Украину. По его словам, румынские власти пока сосредоточились на поставках гуманитарной помощи и республика играет на этом направлении важнейшую роль.

Напомним, за два дня в Приднестровье неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности в Тирасполе, а также объекты воинской части в районе села Парканы. Кроме того, были подорваны две вышки радиотелецентра «Маяк», также стреляли возле аресенала в селе Колбасня. В республике на 15 дней ввели «красный» код террористической угрозы, что вызвало негативную реакцию Кишинёва.