Астрахань, 27 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Советники и инструкторы стран НАТО готовили Украину к силовому решению вопроса Донбасса, сообщил 27 апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Kremlin.ru Николай Патрушев

«Страны НАТО направляли своих военных советников и инструкторов с одной целью — подготовить киевский режим к силовому решению вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками и спровоцировать вооруженное противостояние с Россией», — сказал Патрушев на совещании по вопросам безопасности на Юге России.

По его словам, территория Украины усиленно осваивалась странами Североатлантического альянса и накачивалась оружием.

Патрушев отметил, что данные о готовящейся агрессии вынудили России действовать с помощью упреждающих мер. Он напомнил, что среди населения республик Донбасса есть российские граждане.