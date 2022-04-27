Витория-Гастейс, Испания, 27 апреля 2022, 13:40 — REGNUM Парламент испанского автономного сообщества Страна Басков отверг поддержку испанским правительством предложения Марокко об автономии Западной Сахары. Об этом пишет агентство EFE.
Баскские парламентарии потребовали уважать право на самоопределение сахарского народа. Против этой инициативы выступила только Социалистическая партия Страны Басков (PSE, региональное отделение испанской партии PSOE), которую раскритиковали за её позицию.
Во время обсуждения в зале парламента присутствовала группа представителей Фронта ПОЛИСАРИО.