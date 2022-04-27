Витория-Гастейс, Испания, 27 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Парламент испанского автономного сообщества Страна Басков отверг поддержку испанским правительством предложения Марокко об автономии Западной Сахары. Об этом пишет агентство EFE.

wn.com Флаг Страны Басков

Баскские парламентарии потребовали уважать право на самоопределение сахарского народа. Против этой инициативы выступила только Социалистическая партия Страны Басков (PSE, региональное отделение испанской партии PSOE), которую раскритиковали за её позицию.

Во время обсуждения в зале парламента присутствовала группа представителей Фронта ПОЛИСАРИО.