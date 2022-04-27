Донецк, , 13:39 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли из минометов Куйбышевский район Донецка. Об этом 27 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка был зафиксирован в 12: 50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики произвели обстрел из минометов города Горловка в ДНР.