Москва, , 00:13 — REGNUM Те армянские территории, которые Ильхам Алиев назвал азербайджанскими, признаны международным сообществом за Арменией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Хорошо, Азербайджан не признаёт территориальной целостности Армении и полагает, что часть армянской территории должна принадлежать ему. И что из этого следует? Что Азербайджан будет военным путём занимать часть территории Армении? Но это уже не Карабах, это уже территория, которая международно признана частью Армении. И это совсем не то же самое, что вести войну в Карабахе. Означает ли это, что тем самым существуют и территориальные претензии Армении на часть территории Азербайджана в виде Нагорного Карабаха? Вот какие последствия могут исходить из подобной позиции Баку. И потом, если Азербайджан настаивает на том, чтобы мирный договор либо соглашение о границах включали в себя пункт о взаимном признании территориальной целостности, то значит ли это, что в настоящий момент стороны территориальную целостность друг друга не признают? Если это так, то тогда взаимное непризнание территориальной целостности становится очевидным фактом.

Николай Силаев