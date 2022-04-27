Ульяновск, , 13:38 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских будет ходатайствовать перед президентом о награждении посмертно воспитательницы детского сада, которая пыталась остановить вооружённого преступника и была застрелена. Об этом глава региона заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности Ульяновской области, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Заседание посвящено трагедии в детском саду «Рябинка» в Вешкаймском районе. В ходе обсуждения губернатор акцентировал внимание на «мужественном поступке» воспитателя дошкольного учреждения, которая погибла от рук вооружённого преступника, пытаясь остановить его и преградить путь в комнату, где спали дети.

«Возможно, если бы не эти её действия, жертв среди детей было бы больше. Считаю, что [её] необходимо представить к государственной награде за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — сказал Алексей Русских.

Он заверил, что будет ходатайствовать перед приволжским полпредом Игорем Комаровым и президентом России Владимиром Путиным «о награждении этой мужественной женщины».

Напомним, что 26 апреля в детский сад «Рябинка» в посёлке Вешкайма ворвался вооружённый мужчина, застрелив воспитателя и двух спящих детей, ещё один воспитатель ранен.

Как сообщало ИА REGNUM, над 11-летней дочерью убитого воспитателя детского сада оформляется опекунство.

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