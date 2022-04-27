Сеул, , 13:39 — REGNUM В Южной Корее одобрили проект по закупке корабельных ракет-перехватчиков Standard Missile-6 (SM-6). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, проект стоимостью 760 млрд вон (~$606 млн) был одобрен 26 апреля комитетом по оборонному развитию в рамках программы межправительственных военных закупок к 2031 году.

В соответствии с проектом перехватчики SM-6 должны быть установлены на эсминцах KDX–III ВМФ, оснащенных системой Aegis, которые будут развернуты в ближайшие годы.

Комитет также одобрил пересмотр проекта по приобретению новой отечественной тактической ракеты класса «земля-земля», а также план на 960 млрд вон (~$768 млн) по модернизации вертолетов UH и HH-60.