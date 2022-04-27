Джакарта, , 13:38 — REGNUM Индонезия представит идею глобального культурного фонда, направленного на восстановление культуры, на встрече стран G20, сообщает Antara.

Саммит G20 в Индонезии g20.org

«На встрече министров культуры в сентябре мы представим идею глобального культурного фонда», — заявил менеджер G20 по культуре Ананто Кусума Сета.

По его словам, фонд также поможет деятелям культуры, пострадавшими от пандемии COVID-19. Управление глобальным культурным фондом будет осуществляться ЮНЕСКО.

Ожидается, что фонд сможет начать работу в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии поощряет обсуждение на глобальном уровне цифровой экономики благодаря председательству в G20.

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