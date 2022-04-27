Москва, , 13:38 — REGNUM Федерация хоккея России (ФХР) планирует обжаловать решение об отмене проведения чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом 27 апреля заявил журналистам заместитель исполнительного директора ФХР Александр Кикнадзе.

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«ФХР будет обжаловать решение. Вердикт по обжалованию переноса чемпионата мира будет в установленные сроки», — сказал Кикнадзе.

Напомним, 26 апреля Международная федерация хоккея (IIHF) отозвала у России право на проведение чемпионата мира.

Мировое первенство должно было состояться в мае 2023 года в Санкт-Петербурге. До этого Россия трижды проводила чемпионаты мира по хоккею: в 2000 году в Санкт-Петербурге, в 2007 — в Москве и Мытищах, в 2016 – в Москве и Санкт-Петербурге.

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