Москва, 27 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Федерация хоккея России (ФХР) планирует обжаловать решение об отмене проведения чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом 27 апреля заявил журналистам заместитель исполнительного директора ФХР Александр Кикнадзе.

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«ФХР будет обжаловать решение. Вердикт по обжалованию переноса чемпионата мира будет в установленные сроки», — сказал Кикнадзе.

Напомним, 26 апреля Международная федерация хоккея (IIHF) отозвала у России право на проведение чемпионата мира.

Мировое первенство должно было состояться в мае 2023 года в Санкт-Петербурге. До этого Россия трижды проводила чемпионаты мира по хоккею: в 2000 году в Санкт-Петербурге, в 2007 — в Москве и Мытищах, в 2016 – в Москве и Санкт-Петербурге.