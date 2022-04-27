Улан-Удэ, , 13:37 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии задержан местный житель по обвинению в убийстве односельчанина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 48-летнего мужчины было найдено 21 апреля в селе Нурселение.

Место преступления. Бурятия СУ СКР по Бурятии

По данным следствия, за три дня этого вечером в гости к 57-летнему обвиняемому пришёл потерпевший, после чего они вместе распивали спиртное. В ходе гулянки хозяин дома начал зло подшучивать над собутыльником. Тому это не понравилось и он попытался ударить обидчика ножом.

«Пенсионер также схватил со стола другой нож и нанес им несколько ударов в грудь, живот и шею односельчанина. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый отволок его тело к подполью, нанес еще несколько ударов ножом в спину и по нижним конечностям, после чего скинул вниз и забросал различным хламом вперемешку с мусором», — отметили в ведомстве.

После этого подозреваемый три дня прожил в бане, мучаясь от содеянного и опасаясь возвращаться домой. Наконец, 21 апреля он рассказал обо всём дочери, которая позвонила в полицию. Обвиняемый тем временем скрылся, ночь провёл в лесу, после чего всё же сдался правоохранителям и дал признательные показания.